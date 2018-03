AI ontdekt nieuwe bug in oude game

De manier waarop de kunstmatige intelligentie de game speelt wordt door de wetenschappers als "interessante oplossing" gezien. De AI, Canonical ES genoemd, lijkt de game op een normale manier te spelen, maar blijft willekeurig van platform naar platform springen als het eerste level gehaald is. Normaal gesproken zou de game verder moeten gaan met level 2 maar in plaats daarvan blijft de game hangen in level 1, knipperen alle platformen in verschillende kleuren en loopt het aantal punten gigantisch snel op.

Deze bug lijkt nog niet eerder te zijn ontdekt en de wetenschappers deelden de video van de playthrough op YouTube en Twitter en kregen al gauw contact met de originele maker van de game die liet weten dat het om een onbekende bug gaat. "Aangezien ik de originele arcadeversie heb geprogrammeerd, kan ik niet echt iets zeggen over de ports, maar dit is niet normaal. Ik denk niet dat je dit gedrag zal zien in de arcadeversie," aldus Warren Davis.

De AI speelde de Atari 2600 versie van Q*bert en was getraind op de pc-versie. Gek genoeg lukt het de Canonical ES niet om deze bug elke keer te misbruiken. Op de keren dat dat niet lukt, haalt de AI een lage score.

Zelfmoord-loop

Daarnaast past de kunstmatige intelligentie ook een andere truc toe om punten binnen te harken. Canonical ES speelt de game op zo'n manier dat de vijanden in het spel zichzelf doden. De kunstmatige intelligentie verliest hierbij ook een leven maar verdient daarmee zoveel punten dat het er weer een leven bij krijgt. Dit proces wordt oneindig herhaald. Hoewel de AI hiermee niet echt ver komt in de game (niet verder dan level 1), wordt het hoofddoel van de gemiddelde arcadegame wel gehaald: zoveel mogelijk punten halen.

De bevindingen van de wetenschappers kunnen in deze paper (PDF) worden gelezen.

De bug wordt ontdekt en misbruikt vanaf de 20ste seconde