Zo sla je webvideo's lokaal op

Als het aan de grote partijen in de IT-markt ligt gaat iedereen alles vanuit de cloud doen. Je hoeft geen nieuwe pc meer te kopen en geen grotere schijven voor je bestaande pc of externe hard disks. Zolang je een toetsenbord en een beetje fatsoenlijke monitor hebt (of al tevreden bent met het schermpje van je smartphone) kan je alles streamen vanaf het internet. Dus waarom zou je iets willen bewaren, toch?

Daar zijn toch wel wat redenen voor aan te geven. Ten eerste blijft veel internetdata niet eeuwig beschikbaar. Ze worden verplaatst, verwijderd of de internetdienst die ze aanbood stopt er mee.

Lees ook: Overleden diensten op het cloud-kerkhof

Ten tweede kun je redenen hebben om de informatie offline beschikbaar te hebben. Soms komt een video op zich wel over maar blijft steeds hangen. Dat kan zelfs gebeuren op een platform met de beste servers, zoals YouTube en je de video bekijkt met een snelle internetaansluiting.

Een andere reden kan zijn dat je een filmpje op een laptop zet en wilt bekijken op een plek waar geen internetaansluiting is. In Nederland is dat wellicht zeldzaam, maar in landen als Australiƫ of Nieuw Zeeland kan je letterlijk uren rijden zonder mobiel signaal of wifi.

Op een reis in Nieuw Zeeland moest ik een programma installeren om daarmee bepaalde data te versturen. We hadden al 2 dagen geen 3G, laat staan wifi gezien, maar ergens onderweg stond een busje waar iemand o.a. koffie en diverse andere dingen verkocht. Bij elke aankoop, of tegen extra betaling, mocht je 50 MB wifi verbruiken. Internet kwam daar via een satellietverbinding binnen. Ik haalde het programma op, tenminste dat dacht ik, maar mijn 50 MB was al verbruikt voor de download (van het ongeveer 70 MB grote programma) gereed was.