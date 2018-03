Microsoft duwt je richting Windows 10 S-mode

Zoals we een maand geleden hier schreven, krabbelt Microsoft terug met het aparte Windows 10 S en wordt de kale versie nu een 'modus' binnen Windows 10. Microsoft bevestigde de modus officieel deze week en Microsofts Joe Belfiore vertelde me op Twitter dat naar verwachting de modus in 2019 verschijnt.

Standaard Windows 10 S?

De tijdlijn die Belfiore in zijn blogpost geeft is zelfs vooruitstrevender. De modus moet onderdeel zijn van de volgende 'onderdelen-update' van Windows 10 die eind maart of begin april moet verschijnen. Wat ook belangrijk is, is dat de upgrade van een systeem met S-mode naar een volledige versie van Windows 10 voortaan gratis is.

Lees ook: Windows 10 S review: moeilijk om van te houden

Betekent dit dat Windows 10 S-mode voortaan de standaardmodus is als je een Windows 10-pc koopt? Hoe het ook zij, Belfiore deed nog een stoutmoedige uitspraak: "We verwachten dat de meerderheid van de klanten zal genieten van de voordelen van Windows 10 in S-mode", zo schreef hij.

'Geen gedoe'

Microsoft gaat duidelijk uit van nieuwe apparaten die Windows 10 S in de toekomst gebruiken. Belfiore trad niet in detail, maar zegt wel dat er meer dan twintig apparaten op stapel staan met Windows 10 S ingeschakeld. "We verwachten nieuwe Windows 10-apparaten met S-modus van onze partners de komende maanden", voegde hij eraan toe.

@markhachman We use Win10S as an option for schools or businesses that want the 'low-hassle'/ guaranteed performanc... twitter.com/i/web/status/9... — Joe Belfiore (@joebelfiore)7 March 2018

Volgens hem is Windows 10 S beter beveiligd, start het sneller op dan de gewone versie, heeft het een betere accuduur en presteert de modus beter. Het nadeel is dat het uitsluitend apps uit de Windows Store toestaat en je geen traditionele Win32-programma's kunt installeren. Belfiore benadrukt dat de modus een OS-ervaring biedt die is "gestroomlijnd voor beveiliging en prestaties van al onze edities".

Het is onduidelijk of pc-makers Windows 10's S-modus een configureerbare optie maken voor gebruikers, hoewel dat voor de hand ligt. Wat wél duidelijk is, is dat Windows 10 S-mode veel belangrijker is voor Microsoft dan het aanvankelijk leek. Als inderdaad meer dan de helft van de Windows 10-gebruikers op S-mode blijven, is dat een enorme boost voor UWP-apps in het Windows-ecosysteem.