7 manieren om bestanden van iOS naar Android te sturen

De makkelijkste oplossing om bestanden te sturen van het ene ecosysteem naar het andere is het gebruik van een 3rd party-app. Als je op zoek gaat naar een app waarmee je bestanden kan versturen en ontvangen zal je een flinke lijst van allerhande apps vinden. Helaas zijn lang niet al deze apps veilig of compleet. Daarom hebben wij een kleine selectie gemaakt van apps waarvan wij zeker weten dat ze goed werken en niet al te roekeloos omgaan met je privacy.

Feem v4

Feem v4 lijkt een beetje op Send Anywhere, maar heeft meer een zakelijke inslag met meer samenwerkingsfeatures. De app legt de nadruk vooral op beveiliging. Niemand (zelfs de ontwikkelaars van de app) kan bij de bestanden die je verzendt. De app gebruikt geen cloud-constructie voor het verzenden van bestanden, maar een gedeeld netwerk.

De app vereist geen internettoegang en je hoeft niet eens beiden op hetzelfde netwerk te zitten. Als je niet verbonden bent met een netwerk, maakt de app een Wifi-hotspot van je toestel en deelt deze verbinding met andere apparaten.

Feem v4 heeft ook een chatfunctie waardoor het een handige optie is voor kleine bedrijven of teams die op een snelle manier bestanden willen delen over verschillende netwerken. Er hoeft niet meer gerommeld te worden met USB-sticks of het uploaden van bestanden en het sturen van download links. De app is gratis en beschikbaar voor Android, iOS 8+, Windows 10 (mobile), Linux 64 bit en macOS.