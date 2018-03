De 4 beste cryptovaluta-miners

CGMiner

CGMiner bestaat al zes jaar en is een no nonsense miner die werkt vanaf de command line. De software is gemaakt in C en werkt onder bijna alle bekende moderne besturingssystemen.

De software kan zowel GPU's als CPU's gebruiken waardoor er efficient kan worden gemined. Het programma vraagt om je gebruikersnaam en wachtwoord voor de gekozen mining pool en detecteert automatisch alle verbonden hardware inclusief ASICs (Application-Specific Integrated Circuit).

De software is makkelijk aan te passen, maar je zal wat kleine extra hordes moeten nemen als je ermee aan de slag gaat onder Windows.

Let er wel op dat er een kans bestaat dat de gemiddelde virusscanner begint te sputteren als je met deze software aan de slag gaat. Aangezien er steeds meer malafide hackers zijn die mining malware installeren op computers van slachtoffers, staan virusscanners op scherp en is de kans op een false positive groter.