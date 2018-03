5 simpele tips om Chrome te versnellen

Google's browser Chrome draait alweer een tijdje mee en is inmiddels de populairste browser die er is. Dat heeft goede redenen: het is snel, compatibel met veel software en koppelt je aan het Google-ecosysteem zodat je toegang hebt tot al je digitale spullen. Maar hij kan wel eens traag worden in de loop van de tijd. Tabbladen sluiten helpt vaak, maar soms moet je meer doen.

Hier volgen daarom een paar vlugge tips om de browser weer soepel te maken. Deze methodes zijn geschreven voor pc-omgevingen, maar werken net zo goed op mobiele apparaten met Chrome, zoals je smartphone of tablet. We beginnen met de meest voor de hand liggende:

1. Installeer updates

Chrome werkt zich automatisch bij, tenzij je de browser nooit herstart en de computer/smartphone constant aan hebt staan. In dat geval kun je een oudere versie draaien. Herstarten zou dit moeten oplossen, omdat Google op de achtergrond Chrome bijwerkt en met het herstarten de nieuwe versie vlug installeert.

Mocht dat niet het geval zijn, kun je updates forceren met de instellingenknop en Help > Over Chrome. Hier zou je moeten zien dat je de recentste versie draait, maar als dat niet het geval is kun je hier een update vragen. Op mobiel ga je naar Over Chrome om de versie te controleren en via de app-winkel van je apparaat werk je de browser bij.