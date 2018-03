YouTube Kids zit vol met samenzweringsfilms

YouTube Kids is een versie van de videodienst die speciaal bedoeld is voor kinderen. Deze versie bevat vooral schattige animaties, tekenfilms en educatieve video's, het grote mensenwerk zal je hier niet vinden. Tenminste, dat was de bedoeling. Er verschijnen steeds meer samenzweringsvideo's op de kinderversie van de videodienst. Kinderen komen zonder al te veel zoekwerk in aanraking met video's over de Illuminati, UFO's, chemtrails, reptillians, de nieuwe wereld orde, video's waarin de maanlanding wordt ontkend en wordt uitgelegd dat de wereld plat is.

Zelfs zonder te zoeken komen kinderen in aanraking met deze video's aangezien ze ook in de autoplay-wachtrij verschijnen. Business Insider heeft inmiddels 25 video's geflagged en contact opgenomen met het bedrijf.

"De content [van YouTube Kids] wordt gescreend door systemen die door mensen zijn getraind. Geen enkel systeem is perfect en soms glippen er wat video's doorheen. Als dat gebeurt, ondernemen wij direct actie en blokkeren wij de video's en kanalen. Wij zullen er alles aan doen de YouTube Kids-app-ervaring te verbeteren," aldus een woordvoerder van YouTube.