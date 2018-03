Microsoft: Je MOET Edge gebruiken

Microsoft heeft afgelopen vrijdag nieuwe features van de opvolger van de Spring Creators Update, codenaam Redstone 5, aangekondigd. Deze grote update gaat onder andere het nieuwe High Efficiency Image File Format (HEIF) ondersteunen, bevat verbeterde privacy-instellingen en maakt het gebruikers makkelijker om externe videokaarten veilig te verwijderen.

Waar veel gebruikers echter over vallen is een wijziging die ervoor zorgt dat Microsoft Edge altijd geopend wordt als gebruikers op een link klikken in de Windows Mail app. Het maakt daarbij niet uit of gebruikers een andere browser als standaard in hebben gesteld. Microsoft zegt dat met deze beslissing de beste, veiligste en meest consistente ervaring wilt leveren.

Gebruikers zien dat echter anders en denken vooral aan het oude Windows 9x en XP-tijdperk waarin Internet Explorer ook te pas en te onpas naar voren werd geschoven. Ook wordt er geklaagd over het wegnemen van keuzevrijheid.

Redstone 5 zal hoogstwaarschijnlijk in de herfst van dit jaar uitkomen, maar kan nu al getest worden door Insiders in de Skip Ahead ring. Microsoft staat open voor feedback van testers en er bestaat dus een kleine kans dat deze beslissing zal worden teruggedraaid als er maar genoeg mensen over klagen.

Microsoft probeert al langer gebruikers te bewegen de nieuwe browser te gebruiken. Het bedrijf kraakte Firefox en Chrome al eerder af via notificaties in de taakbalk en via advertenties. Het lijkt erop dat de vrees van verschillende klagers werkelijkheid wordt en we inderdaad weer teug gaan naar de jaren '90 en '00 waarin Microsoft de concurrentie afkraakte en de monopolypositie gebruikt om eigen software en standaarden door te drukken.