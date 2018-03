Google laat je 3D tekenen in de lucht

De nieuwe app, Just a Line, geeft gebruikers de mogelijkheid 3D-tekeningen te maken in de lucht en is gebaseerd op Het ARCore teken experiment van Jonas Jongejan. Teken met je vinger witte lijnen in de ruimte en loop rond om de diepte in te gaan. Als je klaar bent met het maken van je tekening kan je een korte video maken van je creatie.

In de onderstaande video zie je een paar voorbeelden.

De app kan hier worden gedownload.