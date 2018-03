De 7 beste Android-launchers

Als je de look and feel van je smartphone wilt aanpassen, kan je het beste beginnen met het vervangen van je launcher. Hierbij wijzig je niet alleen het uiterlijk van de interface, maar ook de manier waarop het toestel werkt. Daarbovenop kan je eventueel nog een thema installeren om het uiterlijk verder te aan te passen, maar dat is een ander verhaal. Voor de meeste gebruikers is een nieuwe launcher voldoende en wij hebben de zeven mooiste voor je op een rijtje gezet.

Wat is een Android Launcher eigenlijk?

Als je een Android-telefoon of tablet gebruikt is het allereerste wat je ziet na het opstarten het vergrendelings- en/of hoofdscherm. Hierop vind je de navigatieknoppen en enkele instellingen. Dit zijn allemaal onderdelen van de gebruikersinterface die bovenop het besturingssysteem zit.

In tegenstelling tot concurrerende besturingssystemen als iOS en Windows Mobile/Phone kan je de gebruikersinterface wijzigen of vervangen door een nieuw thema of een launcher te downloaden. Dit geeft je nieuwe visuele stijlen en extra functies.

Een van de grootste voordelen is dat het je de mogelijkheid geeft het uiterlijk van je toestel hetzelfde te houden, zelfs als je switcht van fabrikant. Een ander pluspunt is dat launchers niet destructief zijn. Mocht de launcher je niet bevallen, gooi je het er net zo makkelijk weer af zonder dat je oorspronkelijke instellingen overhoop worden gegooid.

Het installeren van een launcher is een fluitje van een cent. Deze kan namelijk net als een app gewoon gedownload worden uit de Google Play Store.