Valve: We blijven Steam Machines trouw

"Het is waar, de Steam Machines gaan niet als warme broodjes over de toonbank, maar onze plannen om een competitief en open gaming platform te maken zijn niet veranderd. Wij willen nog steeds dat Linux een geweldige plek wordt voor het spelen van games en het draaien van applicaties."

"Wij denken dat dit uiteindelijk zal resulteren in een betere ervaring voor ontwikkelaars en consumenten, inclusief de mensen die geen gebruik maken van Steam," schrijft Pierre-Loup Griffais op de Steam community page.

"Het Steam Machine-verhaal heeft ons veel geleerd over de staat van het Linux ecosysteem voor real-world ontwikkelaars en we krijgen een hoop feedback en werken hard aan het oplossen van de tekortkomingen en wij denken dat het investeren in en competitief maken van Vulkan een belangrijke stap is."

Griffais zegt verder dat Valve blijft investeren in drivers en tooling en dat het bedrijf ook nog andere Linux-initiatieven in de pijplijn heeft zitten waarover hij nog niks kan zeggen. SteamOS wordt dus nog steeds ondersteund en het verwijderen van de Steam Machines was alleen maar gedaan als opschoon-actie omdat er maar weinig gebruikers zijn die gebruik maakten van deze link.