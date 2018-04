Geen smoesjes meer: tijd om Linux te proberen

Linux is, vooral dankzij distributies als openSUSE, Ubuntu en mijn persoonlijke favoriet Linux Mint, net zo gemakkelijk te gebruiken als macOS en Windows. Maar dan zonder alle beveiligingsbugs.

Vind je bugs niet erg? Met de cumulatieve updates zien we elke maand op Patch Tuesday een steeds verder uitdijende massa fixes en patches verschijnen. Misschien vind je het leuk om je tijd te besteden aan grote updates, maar ik heb wel leukere dingen te doen.

Wat Apple betreft, afgelopen herfst werd een gênant beveiliginsgprobleem opgemerkt in macOS en de hoeveelheid Mac-malware steeg met 270 procent. Als je nog steeds gelooft dat Macs veilig zijn, heb je niet goed opgelet.

Sterke beveiliging

Nee, als je een pc-besturingssysteem wilt met een beveiligd ontwerp en een lange geschiedenis met weinig incidenten, dan moet je Linux nemen. Zoals collega Dave Taylor onlangs in dit artikel schreef: "De duidelijke consensus onder deskundigen de we ondervroegen is dat Linux het best beveiligde besturingssysteem is."

Ben je overtuigd bent van de beveiligingsfactor maar wil je jezelf niet vastleggen op een besturingssysteem zonder goede applicaties? Dat is ook allang geen issue meer: de alternatieven zijn uitstekend, volgens sommige auteurs zelfs beter dan andere, en je kunt ook je bekende tools vaak als webinterface gebruiken ongeacht het OS, bijvoorbeeld Office Online.

Makkelijk te gebruiken

En het verhaal dat Linux moeilijk te gebruiken is, is al héél lang niet meer waar. Je kunt maanden doorkomen zonder de terminal ook maar één keer aan te spreken. Ik ben persoonlijk weg van Linux Mint met de desktopinterface Cinnamon. Er zijn veel redenen waarom ik het dagelijks voor mijn werk gebruik, maar weet je wat een van de grootste redenen is? Het is makkelijk.

Hierna: het kant-en-klare Linux-kastje is misschien hét moment om ook over te stappen.