Privacywijziging Facebook trekt Tinder omver

Door de ophef omtrent het toestemmingloze dataslurpen via Facebook, dat volgens Mark Zuckerberg overigens geen negatieve gevolgen heeft voor het bedrijf, heeft ertoe geleid dat het platform wijzigingen doorvoerde. Zo is het niet meer mogelijk dat third party-apps zomaar Facebook-details over de persoon en diens vrienden kunnen uitlezen.

Dat had gevolgen voor diverse API's, waaronder Facebook Login. Sinds gisteren moeten apps die informatie als check-ins, vind-ik-leuks, foto's, video's, evenementen en groepen willen goedgekeurd worden door Facebook. Het bedrijf zegt tegen The Verge dat dit de oorzaak was van de storing bij Tinder.