Het duurt nog even voor Qualcomm-pc's 64-bit apps hebben

Volgens een woordvoerder van Microsoft gaat het bedrijf op ontwikkelaarscongres Build volgende maand dieper in op zijn ARM64 SDK. Het is nog onduidelijk wanneer deze in preview verschijnt, wanneer de officiële versie volgt of wanneer apps uiteindelijk zullen uitrollen naar gebruikers.

ARM64 SDK

"Applicaties die alleen 64-bit zijn willen doorgaans natively draaien om prestatieredenen", vertelt de woordvoerder, verwijzend naar de virtualisatie die de chip uitvoert om Windows-applicaties te draaien. "Daarom hebben we besloten onze ontwikkelaars te richten op de native ARM64 SDK, zodat developers hun eigen applicaties voor de apparaten kunnen schrijven.

Voor gebruikers betekent dit direct niet zoveel, want het gaat erom of ontwikkelaars apps willen bouwen voor Windows-apparaten die een ARM-chip gebruiken. Microsoft richt zich met deze stap op de tekortkomingen van het platform en het zal even duren voordat we hiervan de vruchten plukken, ervan uitgaande dát app-ontwikkelaars kiezen voor Windows/ARM.

Als je nu een 64-bit applicatie op een Qualcomm-apparaat probeert te installeren, krijg je een foutmelding - wat voor gebruikers een behoorlijk struikelblok is.