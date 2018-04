VPN-review ZenMate: dé oplossing voor doorsnee gebruikers

Dit is verreweg de simpelse VPN-applicaties die ik heb getest. Net als bij SurfEasy is het een pictogram in de tray rechtsonder met een simpele pop-up eraan. Er is geen aanpasbaar venster aan gekoppeld, er klapt simpelweg een paneel open die je niet kunt slepen. Toen ik dit voor het eerst zag bij SurfEasy, vond ik dat beperkend en frustrerend in gebruik.

Dat is bij ZenMate niet het geval. Het is een simpel ontwerp dat wel een ruimtelijk gevoel geeft. Het is ook ontzettend makkelijk in gebruik: je klikt op het pictogram, kiest een land uit de lijst en klaar is Kees. Als je de VPN weer wilt uitschakelen, klik je op het grote schild midden in het paneel dat je vanuit de tray oproept.

Dat is alles en het vormt de kern van ZenMate. Maar je kunt dieper. Beneden in het paneel heb je vier pictogrammen om je account op te roepen, VPN-instellingen te configureren, bandbreedte-statistieken te bekijken en meldingen te zien. Dat wijst zich eigenlijk vanzelf, hoewel ZenMate iets behulpzamer had mogen zijn om aan te geven wat welk pictogram precies betekent, bijvoorbeeld met een alt-text als je met de cursor boven het pictogram zweeft.

