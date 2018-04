De 5 beste Kodi-plugins

Kodi komt de laatste tijd vooral negatief in het nieuws. De media-industrie associeert de software regelmatig met piraterij tot grote ergernis van de makers van het pakket. Het is uiteraard mogelijk Kodi helemaal uit te bouwen tot ultiem piratenpakket en dat is veelal de reden waarom verschillende instanties de software wegzetten als illegale software.

Sommige bedrijven gaan daarin zo ver dat zij zelfs de Raspberry Pi in een kwaad daglicht zetten. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er mensen zijn die kastjes verkopen met een ingebouwde Raspberry Pi en Kodi vol met illegale plug-ins. De Britse antipiraterij-lobby deed daar nog een schepje bovenop en opperde dat deze "Kodi Boxes" brandgevaarlijk waren.

Al deze negatieve berichtgeving rondom de software heeft ervoor gezorgd dat Google het woord "Kodi" niet langer als suggestie of autocomplete-term laat verschijnen in de zoekbalk. Het woord is door het bedrijf op de piraterij-zwarte lijst geplaatst.

Het team achter de populaire mediacenter-software heeft zich meerdere malen negatief uitgesproken over deze aantijgingen en drukt gebruikers op het hart zich vooral niet bang te laten maken door deze FUD. Kodi is legale software voor je HTPC/mediacenter en kan audio en video streamen uit verschillenden bronnen, maar deze ook legaal afspelen. Ook zijn er meer dan genoeg plug-ins die deze software volledig legaal uitbreiden. Vandaag bekijken wij er 5.