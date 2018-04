Hoe belangrijk zijn AI en Cortana voor Windows 10 in de toekomst?

Toen Windows 10 in 2015 uitkwam werd een groot aantal nieuwe technieken geïntroduceerd. Windows werd sneller (vooral in afsluiten en opstarten) en veiliger. Er kwam een "intelligente" assistent, Cortana, een nieuwe browser Edge, Continuum, waarbij een Windows 10 Phone met ingeplugd toetsenbord en scherm als een soort Pc werkte en we kregen Universal Apps.

Het instellingenscherm werd (geleidelijk grotendeels) omgevormd tot een soort App en we konden een en dezelfde Store app op alle Microsoft apparaten gebruiken. Verder waren er nog tal van kleinere of niet voor iedereen aanwezige aanpassingen, zoals inloggen met gezichtsherkenning (Windows Hello) of een wat verbeterd startmenu. Binnen een jaar zouden er maar liefst een miljard apparaten op Windows 10 kunnen werken.

Nu zijn we bijna 3 jaar verder. Het aantal apparaten dat op Windows draait is nog maar de helft van de doelstelling uit 2015, al is een half miljard nog altijd een groot aantal. De oorzaak is dat veel meer Windows 7 gebruikers dan verwacht niet op Windows 10 overstapten, hoewel het lange tijd gratis mogelijk was, en omdat Microsoft de Windows 10 Phone opgaf wegens volgens Microsoft te weinig belangstelling. Daarmee werd een Universal App ook een stuk minder bijzonder en horen we ook niets meer over Continuum. En de browser, Edge verliest nog iedere maand iets marktaandeel.