Google laat je met boeken praten

Google gebruikt hiervoor meer dan 100.000 boeken die beschikbaar zijn in Google Books en combineert deze met kunstmatige intelligentie. Het is de bedoeling dat de AI leert omgaan met natuurlijk gesproken taal.

Gebruikers kunnen praten met een algoritme dat antwoorden en zinnen haalt uit deze boeken om zo een gesprek aan te gaan. "Je bent dus eigenlijk aan het praten met boeken. De antwoorden die je krijgt kunnen ervoor zorgen dat je uiteindelijk geïnteresseerd raakt in de boeken en deze gaat lezen," schrijven Ray Kurzweil en Rachel Bernstein in een blog post.

Als je in Google's zoekmachine een wetenschappelijke vraag stelt, krijg je een stapel links waar je zelf op moet klikken en moet zoeken naar de antwoorden. Het algoritme waar onder andere Talk to Books op is gebaseerd doet dat allemaal voor je en geeft je het antwoord via passages uit boeken.

Feiten

Op dit moment is de tool vooral goed in het antwoorden van feitelijke vragen, al kan je best een eind komen met koetjes en kalfjes. Je zal je conversaties voorlopig nog even in het Engels moeten houden. Op Nederlandstalige vragen krijgen wij vreemde antwoorden of informatie over de Nederlandse taal.

