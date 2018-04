Microsoft geeft Windows 10 vermageringskuur

Versie 17650 van Windows 10 geeft gebruikers dde mogelijkheid een "lean"-versie van Windows 10 te installeren. Verschillende gebruikers zijn met deze nieuwe modus aan de slag gegaan en concluderen dat deze lichte versie van Windows 2 GB kleiner is dan de Pro-versie van Windows 10.

Geen Windows 10 S?

Deze versie van Windows is zo licht dat er zelfs geen bureaubladachtergrond is meegeleverd. Verder missen ook belangrijke onderdelen als de register-editor (regedit), het is wel mogelijk deze onderdelen los te installeren of handmatig toe te voegen.

Hierdoor lijken speculaties rondom een nieuwe versie van Windows 10 S of S mode niet te kloppen. Ook wordt er gedacht aan een lichte versie voor gamers (een evolutie van de game-modus) of Polaris, een lichte versie van Windows bedoeld voor mobiele apparaten.

Het is nog niet duidelijk wat Microsoft precies van plan is met deze versie van Windows, maar als je zelf wilt experimenteren met deze versie van Windows, zal je je moeten aanmelden als Insider en in de "skip ahead ring" moeten gaan zitten.





Met dank aan Fwboredom