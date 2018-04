9 superhandige Mac Finder tips

Openen in werkmodus

Bewaar jij al je werk in een specifieke map? Frustreert het je ook wel eens als Finder weer eens in de standaard-layout opent? Wijzig het in Finder > Voorkeuren > Algemeen. Daar kan je instellen welke locatie standaard wordt getoond.

Extra Finder tools toevoegen

De meeste Mac-gebruikers zullen dit al wel weten, maar we melden het toch even voor het geval dat. Control-klik op de titelbalk van de Finder en selecteer Customize Toolbar. Je krijgt nu de mogelijkheid verschillende opties toe te voegen aan de toolbar.

Bestanden zoeken

Control-klik op de bestandsnaam in de titelbalk van Finder en selecteert Finder > View > Show Path Bar. Je kan op alle mapnamen klikken in de balk. Als je een zoekterm invoert waar je te veel resultaten voor krijgt en je weet in welke map het bestand dat je zoekt zich bevindt, kan je het iets makkelijker maken door de voorkeuren van de Finder te openen en onder het kopje "Geavanceerd" te kiezen voor "Zoeken in huidige map".