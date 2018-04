De 5 beste features van de Windows 10 April 2018 update

Versie 1803 van Windows 10, April 2018 update, heeft misschien niet zoveel nieuwe features als z'n voorgangers, toch is er meer dan genoeg toegevoegd. Quiet Hours, Focus assist, verbeterde datamanagement en een hele hoop updates voor webbrowser, Edge (waar wij een apart artikel aan wijden).

Microsoft heeft deze keer geen hippe naam aan het besturingssysteem gegeven, al leek het erop dat dit wel zou gebeuren. Deze versie van Windows is niet per se toegespitst op creatievelingen, Microsoft zegt dat de April 2018 Update vooral is ontworpen om gebruikers te helpen tijd te besparen.

Je zal daarom ook zien dat veel van de grote features niet per se op grafisch, video of game-vlak zijn, maar bestaande features versnellen of verbeteren en je helpen je tijd (en je data) beter te managen. Bij bekijken vandaag de belangrijkste toevoegingen en verbeteringen van de Windows 10 April 2018 Update.