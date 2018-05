Zo krijg je de nieuwe Windows 10-update vandaag nog

De nieuwe halfjaarlijkse upgrade van Windows 10, officieel de April 2018 Update (voorheen bekend als de Spring Creators Update) is sinds gisteren verschenen en wordt gefaseerd uitgerold. Sommige gebruikers zagen de update gisteren al langskomen, anderen moeten enkele dagen tot weken wachten, afhankelijk van een aantal hardware- en softwaregerelateerde factoren.

Gisteren gingen we uitgebreid in op nieuwe features als Timeline, waarmee je meteen verder kunt waar je was gebleven in apps en draadloos bestanden delen met pc's in de buurt. Vanwege de gefaseerde uitrol kan het alleen even duren tot je de update ontvangt - in uitzonderlijke gevallen zelfs tot drie maanden. Maar je kunt direct updaten als je dat wilt.

Er zijn drie methoden: de standaardmanier is via Windows Update. Daarnaast kun je een bestand downloaden om de installatie af te dwingen en ten slotte kun je een volledige schone installatie doen om de April 2018-update binnen te halen. Welke je ook kiest, zorg er altijd voor dat je een back-up hebt voordat je een grote systeemupdate uitvoert.