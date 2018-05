De 5 beste nieuwe features van het nieuwe Outlook

Microsoft onthulde deze week een waslijst van nieuwe Outlook- features die net verschijnen of zullen verschijnen, inclusief beter agendabeheer als je reist naar een andere tijdzone en een overzicht van wie er heeft gereageerd om een vergadering bij te wonen. Nog niet alle features zijn ook direct te gebruiken, want ze moeten verschijnen in verschillende Outlook-apps als Office 365, de webinterface en mobiele applicaties.

Van de talloze features die zijn besproken, noemen we er hier vijf waarvan we denken dat het potentieel het belangrijkst kan zijn.

1. Herinneringen aan rekeningen

Microsofts software kijkt al binnen e-mails welke beloftes je hebt gedaan en geeft je automatisch herinneringen voor een follow-up. Datzelfde concept wordt nu gebruikt voor deze features. Als Outlook een betalingsherinnering ziet langskomen, wordt deze automatisch toegevoegd aan je agenda om de taak te voldoen voor de deadline en stuurt je twee dagen voor die verloopt een e-mail als herinnering.

Net als de features van Outlook die automatisch evenementen aanmaken uit gegevens over vluchten, hotelovernachtingen, autohuur en meer, is ook deze feature momenteel alleen beschikbaar in de webinterface van Outlook.com.