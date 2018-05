6 geweldige Google Lens-features

Augmented reaslity-integratie met Google Maps

Als je jezelf in een vreemde stad bevindt, kan het navigeren misschien nog wat onwennig zijn. Soms is het moeilijk te zien of je wel de goede kant op staat ook al geeft Google Maps aan waar je staat.

Als je de camera in Google Maps activeert, zal je behulpzame informatie te zien krijgen voor/over de objecten waar je op dat moment naar kijkt. Je ziet niet alleen straatnamen, maar ook de namen van bedrijven. Dit alles maakt het navigeren nog makkelijker en je kan in een oogopslag zien of je moet omdraaien of niet.