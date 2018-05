Intel SSD nekt Windows 10 April 2018 Update

Gebruikers met een Intel 600P en/of Pro 6000P-SSD krijgen te maken met stabiliteitsproblemen als zij hun Windows 10-installatie upgraden naar Windows 10 April 2018 Update. Compatibiliteitsproblemen zorgen ervoor dat het systeem crasht, een BSOD toont of gebruikers trakteert op een UEFI-scherm.

Bekend compatibiliteitsprobleem

Microsoft is inmiddels op de hoogte en zegt dat het een bekend compatibiliteitsprobleem is, waar helaas nog geen oplossing voor is. De fabrikant raadt gebruikers aan de vorige versie van Windows 10 versie 1709 (Fall Creators update) te installeren. Microsoft heeft verder aangegeven de update naar de April 2018 Update te blokkeren voor apparaten met de Intel SSD's.

Het is niet de eerste keer dat compatibiliteitsproblemen met SSD's zorgen voor problemen met Windows 10. Vorig jaar kreeg Microsoft veel klachten van gebruikers met NVMe Samsung SSD's (waaronder de populaire 960 Pro). Deze compatibiliteitsproblemen zijn inmiddels opgelost door Microsoft in de April 2018 Update. Microsoft heeft aan The Register gemeld dat het werkt aan een oplossing om de April 2018 Update werkend te krijgen op al deze apparaten.

