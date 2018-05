Alternatieve firmware OpenWrt in gevaar door falende server

"Het OpenWrt-forum is op dit moment offline vanwege een hardwareprobleem op de hosting machine. Helaas hebben wij geen toegang tot de machine of back-ups van het forum. Op dit moment weten wij niet of de server weer online komt," is te lezen als gebruikers proberen contact te krijgen met de server. De server waarop het forum draait en de bijbehorende nameserver zijn inmiddels al negen dagen uit de lucht.

"Het is niet zeker of het forum (waarop alle informatie en data wordt gehost) kan worden hersteld. De admins in Hongarije zijn niet bepaald communicatief," aldus een van de beheerders. "We weten niet of er back-ups zijn en, als die er zijn, of wij die kunnen gebruiken."

Het is niet de eerste keer dat het team te maken heeft met dit soort problemen. In 2016 ging er ook al een server onderuit en ook toen was alles onbereikbaar omdat alles gehost werd op die ene server. Dat ging echter niet om OpenWrt, maar om LEDE, een alternatieve firmware die weer was gebaseerd op OpenWrt. Beide partijen waren bezig om de projecten weer samen te voegen.

Lees ook: De lange zoektocht naar een veilige router

Zo flash je custom firmware op je router