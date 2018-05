9 prachtige Android P-features

De allergrootste vernieuwing is toch wel het nieuwe navigatiesysteem, de manier waarom je door het besturingssysteem kan navigeren, de nieuwe functies die de home-knop heeft gekregen en weinige functies die de back-knop nu heeft. Daar gaan wij een apart artikel (en een aparte video) aan besteden, vandaag focussen wij ons vooral op de wat kleinere features die in eerste instantie wat minder opvallen, maar toch een welkome toevoeging zijn om het systeem nog sneller en efficiƫnter te maken.

Slices, stukjes app in de zoekbalk

Deze feature kost wat meer tijd om goed te kunnen benutten aangezien deze functie afhankelijk is van ontwikkelaars. Slices kunnen ervoor zorgen dat de manier waarop wij informatie binnen apps zoeken radicaal verandert.

Slices zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld zoekt in de app, "Lyft" via de zoekbalk van je hoofdscherm. Google zal elementen uit de app weergeven als wachttijd en de bijbehorende iconen over je route. Deze informatie kan je manipuleren zonder zelf de app te openen.

Het Slices-systeem is op dit moment nog niet live, maar er zijn al veel ontwikkelaars bezig de functie te ondersteunen.