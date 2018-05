Microsoft's opschoon-acties zijn te rigoreus

Eerlijk waar, ik zou graag een lovend artikel over Microsoft willen schrijven. Het bedrijf heeft veel invloed op de IT die de meeste mensen gebruiken, er werken aardige mensen waarvan een redelijk deel het beste met de eindgebruikers voorhebben en ondanks de grootte is Microsoft vaak redelijk benaderbaar. Microsoft kan vrij goed tegen kritiek - ik word nog altijd netjes geholpen als ik vragen heb in verband met mijn artikelen bijvoorbeeld.

Het probleem van Microsoft is echter dat er zo veel van hun software en projecten bij het eerste uitkomen (en soms lang daarna) niet goed werkt waarna het gewoonlijk heel lang duurt voordat dit bij de mensen komt die er iets aan kunnen doen - als dat al gebeurt.

Ik maak gebruik van Microsoft Action Pack. Dat is (o.a.) bedoeld voor ontwikkelaars. Voor -inmiddels- 400 euro per jaar mag je als ontwikkelaar een stuk of 10 Pc's voorzien van Office, Windows Professsional of Enterprise en nog een handvol Microsoft producten.

Je kunt gebruikers Visual Studio Professional laten gebruiken, krijgt 85 euro per maand aan Azure credits en kunt 10 betaalde support vragen stellen die normaal per stuk een paar 100 dollar kosten. De afgelopen paar jaar waren die kosten zelfs nog lager, 360 euro en er waren coupons in omloop om hierop nog eens 50% korting te krijgen. Nu heb ik een persoonlijk Microsoft account wat ik in dit artikel maar eens dick@webwereld.nl zal noemen. Ik gebruik het voor toegang tot Onedrive, voor het publiceren van enkele Windows Store Apps, voor configureren van een Azure server, voor het verlengen van mijn Action Pack, posten van support issues en meer.

Het account heeft echter een paar nadelen. Ten eerste heb ik geen vaste URL waarmee ik voor al die diensten kan inloggen. Soms moet ik zelfs een paar URL's uit mijn bookmarks proberen voor ik bij een weinig gebruikte dienst kan komen omdat niet altijd duidelijk is via welke URL je wat bereikt en het ook nog al eens verandert. Ten tweede werd ik, vooral de laatste tijd, steeds vaker opgehouden met de vraag of ik wilde inloggen met mijn Persoonlijk account of mijn Business account.