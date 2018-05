Mailprogramma Eudora krijgt derde leven

Eudora kwam in 1988 op de markt en was beschikbaar voor de Mac. Later volgden er ook versies voor Windows 3.1 en hoger. De software werd in 1993 als consumentenproduct uitgebracht en werd immens populair. Eudora werd in z'n hoogtijdagen door tientallen miljoenen gebruikers ingezet als mailclient en was praktisch niet weg te denken uit de internet-wereld.

In 2006 trok Qualcomm de stekker eruit. Het bedrijf vond dat de software niet consistent genoeg was in vergelijking met andere pakketten waar Qualcomm aan werkte. Daarnaast kon het pakket moeilijk concurreren met het standaard meegeleverde Microsoft Outlook (Express).

Tweede leven

Qualcomm bracht in 2007 een open source-versie uit van Eudora (versie 8), maar deze was niet compatibel met de vorige versies omdat het was gebaseerd op Mozilla Thunderbird. Deze versie van Eudora werd daarom ook niet zo populair en de software leek een stille dood te sterven.

Derde leven

Het Computer History Museum heeft vijf jaar lang met Qualcomm onderhandeld om de broncode en bijbehorende rechten en domeinnamen van de originele versies over te hevelen naar de organisatie en dat is uiteindelijk gelukt.

"[Qualcomm] besloot uiteindelijk niet alleen een licentie te geven, maar ook de code, trademarks, copyrights en domeinnamen over te hevelen naar CHM. In de overeenkomst staat ook dat wij de code vrijelijk mogen verspreiden onder de open source-licentie BSD. Dat betekent dat iedereen het voor persoonlijke en commerciële doeleindes kan gebruiken," aldus CHS.

De broncode van zowel de Windows-versie (geschreven in C++) als die van de Macintosh-versie (geschreven in C) kan hier worden gedownload.

Len Shustek, een van de oprichters van CHM, zegt Eudora zelf ook nog steeds te gebruiken en dat de software (op wat glitches na) onder Windows 10 nog steeds werkt. De Macintosh-versie is helaas niet meer aan de praat te krijgen op moderne macOS-systemen, maar nu de broncode openbaar is, zou dat zomaar kunnen veranderen.