7 irritante eigenschappen van Android P

We hebben het al meerdere malen over Android P gehad en het systeem is geweldig. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Het systeem heeft helaas ook een hoop vervelende nieuwe elementen.

We weten het, we hebben te maken met een bèta-versie dus er is een grote kans dat alles waar wij nu over klagen uiteindelijk wordt verbeterd of weer verdwijnt, maar we behandelen ze toch omdat sommige van deze irritante elementen nieuwe UI-features zijn en in de uiteindelijke versie terecht kunnen komen.

Het nieuwe gesture navigatiesysteem

Het is natuurlijk leuk dat Google en Apple Nokia's oude gesture-systeem hebben herontdekt en dat nu ook, met enkele wijzigingen toepassen in hun eigen besturingssysteem, maar Google heeft nog wel wat werk te doen om het goed te implementeren,

Het nieuwe systeem voelt ongemakkelijk en complex aan en wij vragen ons af of het nou echt makkelijker is dan die twee of die on-screen navigatieknoppen. Misschien is het gewoon een kwestie van wennen en het is niet alsof het hele systeem waardeloos is, maar op dit moment zitten er nog te veel schoonheidsfouten, kinderziektes of onlogische elementen in en is het verre van intuïtief.