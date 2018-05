7 handige features van het nieuwe Gmail

In april kwam Google met het eerste grote nieuwe ontwerp van Gmail sinds 2013 en op veel fronten maakte de dienst een inhaalslag op andere aanbieders, die in de tussentijd niet hebben stilgezeten. Met 1,4 miljard gebruikers die minstens eenmaal per maand inloggen, is Google een beetje voorzichtig geworden met verandering.

Die langzame tred van Google heeft ervoor gezorgd dat third party e-mailsoftware weer booming business is met makers van Mailbox, Spark, Astro, Newton en meer die nieuwe features regelmatig introduceren. Een aantal van de nieuwe elementen van Gmail is duidelijk geleend van deze apps en van e-mailsoftware in het algemeen.

Google zelf experimenteert al jaren radicaler met de losse Gmail-gebaseerde app Inbox en brengt enkele features daarvan nu naar de gewone Gmail. Maar er zijn ook ideeën die we nog niet eerder zagen bij de concurrenten. Het resultaat is een gezonde mix waarmee Gmail de concurrentie weer achter zich laat en er hopelijk voor zorgt dat ook concurrenten weer meer proberen om e-mail minder pijnlijk te maken.

Als je de nieuwe interface nog niet hebt, kun je rechtsboven aan op het tandwiel klikken en de optie 'Probeer de nieuwe Gmail' selecteren om in de moderne interface uit te komen.