De 4 beste plekken om Windows 10 ISO's te vinden

Het is gelukkig niet meer zo moeilijk om officiële ISO-bestanden van Windows 10 te vinden. Gebruikers die zich inschrijven via Visual Studio (vroeger MSDN) of de Volume Licensing Service Center (ook bekend als VLSC) kunnen in inloggegevens ook gebruiken om te zoeken naar Windows 10 ISO-bestanden. Gelukkig zijn er ook andere manieren om de officiële Windows 10 ISO's van Microsoft te krijgen.

Media Creation Tool

De makkelijkste manier is door naar deze website te navigeren en de download tool binnen te halen om de Windows Media Creation Tool te downloaden.

Open de Media Creation Tool en klik op "Create installation media". Selecteer vervolgens welke architectuur je gebruikt (32-bit/x86 of 64-bit/x64) en de taal. Kies vervolgend voor ISO of USB en geef aan op welke locatie je de bestanden wilt opslaan.

Het zal je misschien opvallen dat de Media Creation Tool best traag is, dat komt omdat de applicatie een ESD ISO-bestand maakt. ESD staat voor electronic software download en is een gecomprimeerde versie om de download sneller te laten verlopen. Het installeren van Windows vanaf een ESD-ISO of medium zal wat langer duren dan de WIM-versie (Windows Imaging Format). De ESD-versie moet namelijk worden ontsleuteld en gedecomprimeerd tijdens installatie.