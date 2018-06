LibreOffice 6: Office-pakket nóg beter geworden

Het vrije, gratis en open source-pakket LibreOffice is alom geliefd vanwege zijn compatibiliteit met het dominante Microsoft Office, zoals met bestandsformaten als docx, ppt en pptx, de gebruiksvriendelijke en herkenbare interface en de vele features. LibreOffice 6 is de grootste update in jaren en de traditie van het herontwerp van de UI zonder te breken met wat werkt wordt voortgezet in de grote drie programma's: Writer (tekst), Calc (spreadsheet) en Impress (presentatie).

Er is inmiddels ook een ribbon-interface die standaard nog steeds is uitgeschakeld. Je vindt de optie onder Extra > Opties > LibreOffice > Gevanceerd en een vinkje bij Zet experimentele features aan. Schakel hem daarna in onder Beeld > Notebook balk. Je hebt in LibreOffice 6 twe nieuwe opties. Groepen volledig geeft drie rijen knoppen weer en de optie Groepen compact geeft een gestroomlijnde versie van de notebook-balk.

De ribbon-achtige interface blijft een optionele feature.

Andere features zijn de nieuwe knoppen om speciale tekens toe te voegen en het Help-systeem is gemoderniseerd om intuïtiever te werken. Je hebt beginnershandleiding (via de Document Foundation-wiki) en een uitgebreide wiki voor specifieke issues of vragen.