5 prachtige nieuwe features van watchOS 5

De nieuwe functies zorgen ervoor dat de oude modellen langer gebruikt kunnen worden, dat geldt echter niet voor het originele horloge, deze zal niet compatibel zijn met de nieuwste versie van WatchOS. Dus als je 17.000 hebt besteed aan een van die massief gouden modellen, dan heb je pech.

Van workouts tot wijzerplaten, versie 5 is aan het uitgroeien tot een van de beste upgrades naar watchOS in jaren, en we kunnen niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Hier zijn vijf redenen om enthousiast te worden over de nieuwste versie van watchOS.

Fitnessfeatures

Apple Watch is al een van de beste fitnesstrackers die je kunt kopen, en in watchOS 5 wordt dat alleen maar beter. Het begint met de Activiteit-app. In plaats van je eigen lichaamsbeweging bij te houden, kun je wekelijkse competities opzetten met vrienden terwijl je strijdt om die kostbare badges te verdienen.

Ook de trainingen zijn verbeterd. Er zijn nieuwe presets voor yoga, wandelen en hardlopen, die dingen zoals je hartslag, hoogte en cadans zal volgen. Het horloge kan ook automatisch detecteren wanneer een training is gestart en je laten weten of u bent vergeten deze te beƫindigen.