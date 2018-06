Google vist achter GitHub-net

Microsoft heeft maandag GitHub voor 7,5 miljard dollar overgenomen, maar voordat het zo ver was, was GitHub ook met andere bedrijven in gesprek. CNBC sprak met verschillende mensen uit de industrie die anoniem wensen te blijven en uit deze gesprekken kwam naar voren dat Google recentelijk nog had gesproken met GitHub en dat de partij eerder al was benaderd door verschillende partijen als Atlassian, Amazon en Tencent.

Er zijn twee redenen waarom Chris Wanstrath, de inmiddels ex-CEO van GitHub, koos voor Microsoft. Wanstrath heeft al jaren een goede relatie met Microsoft CEO Nadella en was al jaren in gesprek met het bedrijf. Vooral het omarmen van open source door Nadella stond Wanstrath aan. De tweede reden is dat Microsoft simpelweg meer bood dan Google.

CNBC meldt verder dat de nieuwe CEO, Nat Friedman, van plan is GitHub voorlopig nog als onafhankelijke organisatie zal blijven runnen en het daarna zal opnemen in Microsoft's commerciƫle clouddienst samen met producten als Office 365 en Dynamics 365.

Geen van de bedrijven was bereikbaar voor commentaar.