Piraten kopen meer legale content dan gedacht

MUSO, een Britse antipiraterij-organisatie, heeft een onderzoek gehouden onder 1000 inwoners van het Verenigd Koninkrijk en kwam tot de conclusie dat piraten lang niet altijd mensen zijn die er alles aan doen om zoveel mogelijk media uit illegale bron te halen zonder daarvoor te betalen. Uit de studie bleek dat 60 procent van alle ondervraagden wel eens de piraat uithangt.

Van alle piraten koopt 83 procent op een legale manier content en heeft 91 procent een abonnement op een legale streamingdienst als Netflix, Amazon, Spotify of Apple Music. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel piraten in eerste instantie legale wegen bewandelen als zij op zoek gaan naar content en pas het ooglapje opdoen als zij deze daar niet kunnen vinden.

"De realiteit is dat de meerderheid van de mensen die de moeite hebben genomen om media te downloaden uit illegale bron, in de eerste plaats fans zijn - fans die meestal proberen om inhoud legaal te krijgen als dat kan," aldus Paul Briley, CCO van MUSO. Briley trekt deze conclusie op basis van de antwoorden die piraten geven op de vraag waarom zij media uit illegale bron halen.

34,9 procent van alle piraten zegt dat de content niet te vinden is op legale kanalen terwijl 34,7 procent zegt dat de (legale) content slecht te bekijken is (onder andere door kunstmatige restricties), moeilijk te benaderen/bereiken is of is versplinterd over te veel verschillende kanalen. Ten slotte zegt 35,2 procent dat de content te duur is.

Geen verliespost

MUSO geeft aan dat piraten niet gezien moeten worden als een crimineel element en een simpele verliespost. Het zijn vaak betrokken en waardevolle "klanten". De entertainmentindustrie zou moeten kijken hoe zij deze mensen beter kan bedienen [zodat zij uiteindelijk alle media via legale wegen gaan consumeren].

"Het idee dat streamingdiensten privacy de nek om zullen draaien is niet juist," Briley is zich ervan bewust dat de vele verschillende streamingdiensten alleen maar voor versplintering zorgen en dat gebruikers zich nou eenmaal niet inschrijven bij alle diensten omdat dat simpelweg te duur is. Het helpt daarbij ook niet dat, met name de filmindustrie, zwaar leunt op complexe rechtendeals, geoblokkades, gefaseerde releases en exclusiviteitsdeals.

Fout bezig

Overigens weet de gemiddelde piraat dondersgoed dat hij slecht bezig is. 53 procent geeft aan te weten dat dit niet mag. Dit is in overeenkomst met een eerder onderzoek van de Britse IPO.

