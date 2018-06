10 vragen over de bèta's van iOS 12 en macOS 10.14

Het gaat om de bèta's van iOS 12 en macOS 10.14 (Mojave) die zijn afgeleverd zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen. Gebruikers die alvast aan de slag willen met de onverfijnde versies van de besturingssystemen, moeten nog eventjes geduld hebben, maar zo rond het eind van de maand komen ze ook publiek uit.

Apple doet het heel anders dan Microsoft, vooral omdat de Windows-maker zich vooral richt op de zakelijke markt met massa-gebruik, en Apple zich meer op individuele gebruikers. Voor zakelijke IT is het programma van Apple met iOS en macOS veel te ad-hoc en onvoorspelbaar om breed uit te proberen. Vandaar dat we vandaag even stilstaan bij de meestgestelde vragen over Apple's bèta's, zodat je comfortabel aan de slag kunt.

1. Hoe krijg je de iOS- en/of macOS-bètas?

De eerste methode is door je te registreren als Apple-ontwikkelaar. Dat doe je in een handomdraai, maar het is niet gratis. Het kost 99 dollar per jaar om actief lid te blijven. Als geregistreerde developer kun je previews downloaden, Apple's API's gebruiken en software indienen bij de App Store en de Mac App Store.

Je hoeft niet daadwerkelijk iets te ontwikkelen of zelfs maar een woordje code te kunnen schrijven. Het enige wat je nodig hebt is een Apple ID (de inloggegevens waarmee je de iCloud bereikt), wat persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres) en een creditcard om de betaling te verrichten. Doe dat op deze pagina en vervolgens kun je de bèta's vanaf deze dev-pagina downloaden.