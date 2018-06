Nieuwe GitHub-CEO trotseert vragenvuur

In de Ask Me Anything-sessie gaf Friedman gebruikers de mogelijkheid vragen te stellen over de overname van GitHub en de toekomst van het platform. Friedman hoopte met z'n antwoorden een groot deel van de skepsis en zorgen weg te nemen.

Op de vraag wat Friedman ervan vindt dat een deel van de ontwikkelaars z'n code verhuist naar andere platformen is de toekomstige CEO in elk geval positief: "Ontwikkelaars zijn onafhankelijke denkers en zullen altijd een gezonde mate van scepsis hebben, maar ik moet toegeven dat ik het jammer vond om te zien dat sommigen zich genoodzaakt voelden om hun code te verplaatsen."

"Ik neem de verantwoordelijkheid om hun vertrouwen te verdienen serieus. Aan de andere kant denk ik dat het geweldig is dat git ontwikkelaars de mogelijkheid geeft repo's op deze manier te verhuizen. "

"Ik hoop dat de ontwikkelaars die de afgelopen dagen andere Git hosts hebben geprobeerd zullen overwegen om terug te keren zodra we hebben laten zien dat we ons inzetten voor openheid en GitHub nog beter hebben gemaakt. Als ze ervoor kiezen om niet terug te gaan, is dat hun keuze en wij zijn een groot voorstander van keuzevrijheid, zelfs als ontwikkelaars niet voor ons kiezen."

"Dat gezegd hebbende, het GitHub-team heeft laten weten dat het aantal gebruikers dat z'n code heeft verplaatst en accounts hebben opgezegd zeer klein is. Bovendien wordt dit ruimschoots gecompenseerd door het groot aantal nieuwe aanmeldingen." schrijft Friedman.

Friedman herhaalde in de AMA ook meermaals dat hij niet verwacht dat ontwikkelaars hem (of Microsoft) blindelings zullen vertrouwen, maar dat hij hard z'n best zal doen om dat vertrouwen te verdienen, iets dat hij eerder al schreef in z'n eigen blogpost.

Weinig veranderingen

Friedman heeft verder laten weten geen grote wijzigingen aan te brengen aan GitHub en de dienst reclamevrij te houden. Deze zorg werd meerdere malen geuit en de vergelijking werd getrokken met de grote overname van Sourceforge.

"Sourceforge werd een groot moeras vol met advertenties, pop-ups en vertraagde downloads om gebruikers nog meer advertenties te kunnen serveren. De strakke interface van GitHub, samen met de op ontwikkelaars gerichte aanpak, is ontstaan als reactie op Sourceforge." Het zou daarom niet slim zijn dezelfde weg te bewandelen als Sourceforge.

Ook de zorgen rondom de Atom text editor werden weggenomen. Veel ontwikkelaars maakten zich zorgen om het verdwijnen van deze tool omdat het een directe concurrent is van Microsoft's eigen Visual Studio Code-applicatie. "Wij willen dat ontwikkelaars alle editors kunnen gebruiken die zij maar willen, daarom zullen we beide applicaties blijven ontwikkelen en ondersteunen."

