Installeren Windows-programma's onder Linux makkelijker dan ooit

Het worstelen met Wine-configuratiebestanden of het stoeien met PlayOnLinux of CrossOver is verleden tijd, als het aan de makers van Winepak ligt. Door Flatpak (een package management- en applicatie virtualisatie-programma voor Linux) te combineren met Wine (een compatibiliteitslaag voor Windows-programma's) is het mogelijk kant en klare applicatiepakketten te maken die met een druk op de knop hoeven te worden geïnstalleerd zonder te worstelen met verschillende configuratiebestanden of 3rd party-software.

Het is al langer mogelijk Windows-applicaties onder Linux te draaien dankzij Wine of virtual machines, maar (vooral in het geval van Wine) de trukendoos moest vaak worden opengetrokken en als die specifieke applicatie dan werkt, is de kans groot dat de opgezette omgeving voor de desbetreffende app niet goed werkt voor andere Windows-applicaties. Dit kan worden opgelost door meerdere Wine-instances op te zetten met elk een eigen omgeving en bijbehorende configuratiebestanden (iets waar 3rd party oplossingen als CrossOver en PlayOnLinux voor zorgen). In sommige gevallen was er dan ook nog eens een speciale Wine-extensie of wine-tricks-script nodig om het programma goed te kunnen starten.

Repository

Al dit kunst- en vliegwerk behoort dankzij Winepak tot het verleden. Windows-applicaties worden samen met Wine en alle bijbehorende libraries, extensies, scripts en configuratiebestanden in één Flatpak-bundel gestopt. Hierdoor hoef je als gebruiker alleen maar op het Winepak-bestand te klikken om de applicatie te starten zonder je druk te hoeven maken om alle andere (mogelijke) Wine-handelingen die moeten worden uitgevoerd.

Verschillende gebruikers zijn nu bezig allerhande Windows-applicaties op deze manier te verpakken en in een repository te stoppen zodat er uiteindelijk op een appstore-achtige manier Windows-programma's kunnen worden toegevoegd aan het systeem. Dit geldt niet alleen voor applicaties en tools, maar ook games die tot op de dag van vandaag niet beschikbaar zijn voor Linux. Opt dit moment zijn populaire games als Fortnite, Overwatch en World of Warcraft al toegevoegd aan de repository.

Licenties

In sommige gevallen mogen bepaalde Windows-applicaties niet op deze manier worden verspreid. Gelukkig kan het manifest-bestand (ook onderdeel van het Winepak-bestand) de officiële installatiebestanden automatisch downloaden van de officiële server. Hierdoor moet het in de nabije toekomst net zo makkelijk zijn Windows programma's te installeren onder Linux als het installeren van Linux-applicaties.

Meer informatie (en installatie-instructies) over Winepak kan hier worden gevonden. Gebruikers die willen helpen met het testen van applicaties en het vullen van de repository kunnen terecht op deze GitHub-pagina.