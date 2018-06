Microsoft neemt afscheid van Ribbon-interface

Microsoft heeft gisteren aangegeven de Ribbon-interface af te bouwen en in te zetten op Fluent Design. De eerste veranderingen zijn nu al zichtbaar op Office.com en worden later doorgevoerd in de Office-apps.

"De nieuwe UI-wijzigingen zijn doorgevoerd om gebruikers te helpen zich beter te focussen op hun werk en om makkelijker samen te kunnen werken met anderen," schrijft Microsoft. De fabrikant meldt verder dat de iconen zijn vervangen door schaalbare versies waardoor ze er op alle schermen, groot en klein, even scherp uit zien.

Ook krijgt de zoekfunctie een belangrijkere rol. Gebruikers moeten sneller toegang kunnen krijgen tot commando's content en mensen. Daarnaast moet "zero query search" ervoor zorgen dat er direct zoeksuggesties worden gegeven als de muiscursor in de buurt komt van de zoekbalk. Om ervoor te zorgen dat de suggesties relevant zijn, zal gebruikt worden gemaakt van kunstmatige intelligentie en Microsoft Graph.

De nieuwe functies en vermagerde Ribbon-interface worden als eerste beschikbaar in de webversie van World for Office.com. Daarna zullen insiders de wijzigingen zien in de Windows-versies van World, Excel en PowerPoint. Vanaf volgende maand worden de wijzigingen ook doorgevoerd in Outlook en de Mac-versie van Office krijgt ze updates in augustus.