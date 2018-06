Geeft Microsoft nu al de brui aan Windows 7?

Geloof het of niet, het vergrijzende besturingssysteem Windows 7 heeft in zowel maart als april van dit jaar marktaandeel gewonnen. Zelfs nu, drie jaar na het verschijnen van Windows 10, draait het OS op 39,3 procent van alle Windows-pc's, in vergelijking met 47,3 procent van het eerdere besturingssysteem.

Microsoft struikelt met support

Dat geloof ik graag, want ik zie al maanden dat mijn populairste artikelen gaan over manieren om Windows 7 nog legaal te verkrijgen. En waarom ook niet? Het is ook geen geheim dat veel mensen liever Windows 7 hebben dan zijn opvolgers (laten we het maar even niet meer hebben over Windows 8.x). De uitgebreide ondersteuning van Windows 7 loopt over anderhalf jaar af, in januari 2020.

Nou, ik zal je vertellen 'waarom ook niet'. Microsoft is namelijk nu al langzaam maar zeker de technische ondersteuning van Windows 7 aan het beëindigen. Collega en Windows-watcher Woody Leonhard noteert bijvoorbeeld al maanden met netwerkproblemen in Windows 7 en Server 2008 R2.

Netwerkbugs

Microsoft, je kunt beter. Je bent toch Apple niet, waar iedere iOS-update nieuwe uitdagingen oplevert met zijn eigen Wi-Fi-hardware? De netwerkpatch-bug uit mei is volgens Leonhard anders dan de netwerkbugs van april en maart. Dus misschien heb ik het mis en kan Microsoft het inderdaad niet beter met netwerkupdates voor Windows 7.

Maar als we eerlijk zijn, zien we dat Microsoft al langer problemen heeft met het patches van al zijn besturingssystemen, niet alleen Windows 7.