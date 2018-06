De 11 tofste Steam Summer Sale-games van 2018

Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto 5 is alweer een aantal jaar uit en de game wordt nog steeds ontzettend veel gespeeld. Het verhaal is groots en de wereld waarin dit alles zich afspeelt nog veel grootser. Na het uitspelen van het verhaal kan je je nog urenlang vermaken met het grote aantal multiplayer-modi, van het rondrijden en elkaar afsnijden op Tron-achtige lichtmotoren tot rondvliegen in aparte vliegtuigen.

Dit is de allerbeste, uitgebreidste versie die je maar kan krijgen. Deze versie heeft onder andere een heuse video-editor aan boord waarmee je je GTA-avonturen mooi kan vastleggen en kan delen met de wereld. Bovendien zitten er allemaal handige extra instellingen in de game waarmee je de look and feel van de wereld helemaal naar je eigen hand kan zetten.

GTA V wordt nu aangeboden met 67 procent korting waardoor deze voor 19,79 euro kan worden aangeschaft.