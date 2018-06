Browser Brave begint betwist bannersysteem

Crypto-tokens in ruil voor aandacht is de volgende stap van advertentiemodel.

"We beginnen nu met tests van ons advertentiemodel bij vrijwilligers, voordat we opschalen naar andere gebruikerstesten", meldt het bedrijf in een blogpost. "Zodra we tevreden zijn over de prestaties van het advertentiesysteem zullen Brave-ads direct in de browser worden getoond via een priv├ękanaal aan gebruikers die toestemming geven om ze te zien."

Die eerste test is beperkt tot gebruikers die zich opgaven toen Brave Software in maart opriep dat mensen zich opgaven om het advertentiesysteem te testen. In ieder geval 1000 mensen reageerden op het programma dat het bedrijf 'Brave EarlyAccess' noemt.

De proefkonijnen krijgen een aangepaste versie van de browsersoftware waar 250 advertenties zijn ingeladen die aan gebruikers worden getoond. Er worden gedetailleerde logs bijgehouden om te zien wat de interactie is van gebruikers met de advertenties en geven op die manier volgens het bedrijf 'algoritmische testgegevens door om onze onderliggende on-device machine learning te controleren'.

