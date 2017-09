9 klassieke PC-games uit de jaren 80

De jaren 80 zou je kunnen zien als het eerste decennium waarin de graphics op de pc ver genoeg waren gevorderd, dat creatieve geesten veel van hun game-ideeën opeens konden verwezenlijken. Computergames waren de wieg uit en de kinderschoenen in. In de jaren 80 ontstonden de meeste genres die nu nog te onderkennen zijn in computerspellen. Tijd voor een beknopt retrospectief in misschien wel het creatiefste decennium voor computerspellen en waarschijnlijk in elk geval het meest nostalgische.

3-Demon (1983)

De pc mocht, vergeleken met de arcadekasten en andere homecomputers in de jaren 80, niet echt een powerhouse zijn, toch zijn er aardig wat arcadegames gepoort naar dit platform. Sommige van deze arcadegames werden (wegens copyright-redenen) flink aangepast. Dit leverde enkele prachtige klassiekers op die wel leken op hun arcade-broertjes maar toch anders genoeg waren om een eigen following (en door de jaren heen zelfs remakes) te krijgen.

Hoewel 3-Demon nooit echt een grote fanbase heeft gekregen is het wel een game om even bij stil te staan. Het was een van de eerste 3d-games (first person) voor DOS. Eentje waarin jij Pac-man speelt. Ja, je leest het goed. Een first person versie van Pac-man. Het is een stuk spannender om Pac-man op deze manier te spelen omdat je niet precies weet waar de spoken zich bevinden. Je hebt wel een radar tot je beschikking waarop je ongeveer kan zien hoe ver de spoken van je zijn verwijderd en met de "+"-knop kan je zien waar jij zelf bent. De game was redelijk populair maar heeft nooit een officieel vervolg of een remake gekregen.