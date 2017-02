7 Gratis wifi-tools voor Windows

In deze mobiele tijden zijn we eraan gewend internet te gebruiken via wifi. Dat gebeurt niet alleen onderweg of in caf├ęs, op vliegvelden en in hotels, maar ook steeds vaker op ons eigen thuisnetwerk of op kantoor. Behalve een lijst van beschikbare wifi-netwerken in de buurt biedt het besturingsprogramma Windows weinig tools waarmee je wifi-problemen kunt oplossen. Als je bijvoorbeeld meer wilt doen aan de veiligheid van deze netwerken of de bijbehorende hotspots dan kunnen de onderstaande apps je wellicht helpen.

InSSIDer

InSSIDer is een geweldige tool van MetaGeek om wifi-netwerken in de buurt te vinden, waarbij je veel meer informatie krijgt dan Windows verschaft. Ook kun je met InSSIDer problemen binnen je eigen wifi-netwerk oplossen. De tool toont de MAC-adressen van de beschikbare routers, plus de fabrikant, de service set identifier (SSID) en de openbare naam van het netwerk, de gebruikte beveiliging en de snelheid van het netwerk.

Als je concurrerende gebruikers met sterke signalen hebt gedetecteerd, kun je direct een ander kanaal kiezen. De software is ook bruikbaar om 'deadzones' op te sporen, waar geen sterke wifi-verbinding te krijgen is. Loop door je huis of kantoor met je laptop om te zien waar het signaal in sterke afneemt. Voortaan kun je die locaties mijden of proberen of de ontvangst verbetert als je de draadloze router verplaatst.

Prijs: gratis

Besturingssystemen: Windows 7, 8.1, 10 en macOS

Download InSSIDer