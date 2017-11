13 beste dosgames om te spelen op archive.org

Het is inmiddels al een tijdje mogelijk de DOS-games op archive.org te spelen in je browser. Met behulp van een aangepaste versie van DOSBOX (EM-DOSBOX) is het mogelijk een x86-omgeving met DOS te emuleren waardoor alle programma's en games uit die tijd gebruikt kunnen worden zonder restricties van je huidige besturingssysteem. Er zijn blijkbaar miljoenen bezoekers die zo nu en dan een DOS-game starten vanuit the Archive. Tijd om de beste games er even uit te lichten, dat scheelt je een hoop gescroll en getest.

En als we dan toch bezig zijn, kijken we ook meteen even of nog een moderne twist aan gegeven kan worden voor de mensen die geen zin hebben in oude games of gehannes met emulatoren.

1. Prince of Persia

Deze, van origine, Apple II game maakte destijds veel indruk op gamers wereldwijd. De vloeiende animaties, vechtmechaniek en "gore" gaven de game een eigen identiteit en maakte de game immens populair. De game is zo'n beetje op elke spel/homecomputer uitgebracht die op dat moment beschikbaar was. Ook het vervolg, Prince of Persia II : the Shadow and the flame, deed het erg goed.

Na jaren radiostilte kreeg de serie een 3d reboot en kregen de originele delen een remake. Inmiddels is de game speelbaar op moderne spelcomputers en smartphones. Wil je echter losgaan op het origineel zonder al te veel poespas? Geen probleem, dat kan dus via archive.org