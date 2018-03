7 simpele tips om Windows 10 sneller te maken

Last van traagheid bij het opstarten of een haperende Windows 10?

1. Wijzig je energiebeheer-instellingen

Als je de energiebespaarmodus van Windows 10 gebruikt, vertraag je je computer. Deze modus verlaagt de prestaties van je systeem om, zoals je waarschijnlijk al had verwacht gezien de naam, energie te besparen. Voordat je andere instellingen gaat wijzigen, controleer eerst of deze modus is ingeschakeld. Zo ja, wijzig deze dan in "gebalanceerd" of "hoge prestaties".

Deze opties kunnen worden aangepast door het configuratiescherm te openen en te navigeren naar Systeem en beveiliging en Energiebeheer. Houd er wel rekening mee dat als je een laptop of tablet gebruikt je minder lang kan werken op één lading.

Als je een desktopgebruiker bent, kan je rustig kiezen voor "hoge prestaties".