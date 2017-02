37 geweldige besturingssystemen voor de Raspberry Pi

Er zijn meer dan genoeg besturingssystemen te vinden voor de Raspberry Pi en de meeste huidige systemen zullen ook zonder problemen kunnen werken op versie 3 van het kleine computertje. Er zijn echter drie grote verschillen tussen de Raspberry Pi 3 en z'n voorgangers en dat zijn de processor en de onboard WiFi- + Bluetooth modules. Vanaf vandaag komt daar ook de gloednieuwe [urlx=http://webwereld.nl/hardware/97314-raspberry-pi-viert-vijfde-verjaardag-met-zero-w]Raspberry Pi Zero W[urlx] bij. Deze kleinere, goedkopere versie van de Raspberry Pi bevat de zelfde draadloze verbindingsmogelijkheden. Tijd om de leuke besturingssystemen voor je op een rijtje te zetten.

Raspbian/Pixel

Dit is waarschijnlijk het allerbekendste systeem voor de Raspberry Pi. Deze versie van Debian is speciaal ontwikkeld voor de Pi en wordt ook onderhouden door de Raspberry Pi Foundation. De kans is groot dat als je een Raspberry Pi-pakket aanschaft je er ook standaard Raspbian (of Noobs) bij krijgt. Het besturingssysteem is zo populair dat er inmiddels ook tientallen variaties beschikbaar zijn. De desktopomgeving van het besturingssysteem heeft vorig jaar een flinke opknapbeurt gekregen en draagt nu de naam Pixel.

Raspbian/Pixel kan hier worden gedownload.