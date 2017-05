16 tips en tweaks voor Windows 10

Verwijder je vorige Windows-installatie

Als je je upgrade van Windows 7, 8 of 8.1 succesvol hebt uitgevoerd en alles werkt naar behoren, waarom zou je dan nog je oude installatie bewaren? Deze neemt een hoop ruimte in beslag en de kans dat je er nog iets mee gaat doen is erg klein. Je kan hem als een flinke harde schijf hebt natuurlijk gewoon bewaren, maar als je zeker weet dat je er niks meer mee doet kan je deze gewoon verwijderen. Erg handig voor de SSD-eigenaren onder ons. Deze oude installatie kan soms wel 20 GB groot zijn.

Je kan deze back-up wissen door de schijfopruiming-applicatie te starten (Je kan deze app vinden in de "Windows Administratieve tools"-map). Kies voor het opschonen van je harde schijf en kies voor systeembestanden opschonen. Het programma scant je harde schijf of SSD en geeft je een lijst van categorie├źn. Zet een vinkje bij "Vorige Windows-installatie(s)" en klik op ok.