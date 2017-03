25 diepe games waar je maanden zoet mee bent

Nu AMD weer terug is in de race en de gamers-moederborden je weer om de oren beginnen te slaan kijken wij weer even naar games voor de pc. Er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel verschillende soorten games beschikbaar voor de pc dat er wel voor elk wat wils is. Sommige van deze games zijn snelle arcadegames waar je zo mee klaar bent terwijl anderen je jaren zoet kunnen houden. Wij kijken vandaag naar de lange, uitgebreide, diepgaande games die je gekluisterd houden aan je pc.

Cities: Skylines

Deze citybuilder gooide hoge ogen en wist teleurgestelde fans van de laatste Simcity-game van Electronic Arts naar zich toe te trekken. De game van Collosal Order doet alles wat Electronic Arts beloofde dat Simcity 2015 zou doen en veel, heel veel meer. Als klap op de vuurpijl bracht de ontwikkelaar de game uit voor de helft van de prijs die Electronic Arts vroeg voor Simcity. De game is erg goed ontvangen en zowel de ontwikkelaars als de community brengen allerlei verbeteringen, aanpassingen en upgrades uit (al dan niet in de vorm van downloadable content).

Het mooie van deze game is dat deze in theorie nooit af is. Als je de hele kaart hebt volgebouwd en je niet meer verder kan, moet je altijd nog de stad blijven beheren. Deze game is zo diep dat je je ook moet bezighouden met het verloop van bewoners, geboortegolven, sterftegolven verkeersopstoppingen, brain drain en nog veel meer. Daarnaast kan je, als je het echt helemaal zat bent de game uitbreiden met allerhande extra's waarmee je realistische steden kan nabouwen, de nadruk legt op (openbaar) vervoer en toerisme. Ten slotte kan je ook zelf gebouwen ontwerpen en je creaties delen met de Steam/Cities community.